Simon Wagner feierte fünften Sieg in Folge bei Perger Mühlstein Rallye

Das, was dem vierfachen Staatsmeister bei der Jännerrallye im Bezirk Freistadt nicht und nicht gelingen will, hat er im Bezirk Perg abonniert: Am Samstag gewann Wagner seine fünfte Mühlstein-Rallye und feierte damit den fünften Heimsieg in Folge. Der Skoda-Fabia-RS-Rally2-Pilot setzte sich mit Beifahrer Sigi Schwarz nach Bestzeiten auf allen acht Sonderprüfungen mit einem Vorsprung von 46,9 Sekunden vor dem jungen Tschechen Filip Kohn und 1:17,5 Minuten vor Albert von Thurn und Taxis durch.

„Es war eine tolle Rallye, es kamen sehr viele Fans an die Strecken, die heuer sehr anspruchsvoll waren. Wir konnten auch einiges für die bevorstehende Barum-Rallye ausprobieren", sagt Wagner, der zwei Tage vor dem Heimrennen den OÖN bei Testfahrten einen Einblick in das Cockpit gewährte. Das Video dazu finden Sie hier:

Ausfälle von Rossgatterer und Lengauer

Weniger Glück hatten die oberösterreichischen Herausforderer Martin Rossgatterer und Michael Lengauer. "Rossi" kam gleich auf der ersten Prüfung von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum. Rossgatterer und Beifahrer Andreas Thauerböck blieben unverletzt. "Ich bin in einer schnellen Passage im fünften Gang in die Wiese geraten und habe dann die Kontrolle über das Auto verloren", sagt der Mühlviertler.

Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer musste seinen Subaru wegen eines Defekts abstellen Bild: Harald Illmer

Für Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer endete die Mühlstein Rallye auf der vierten Sonderprüfung. Der Grünbacher musste seinen Subaru Impreza WRX STI M1 vom Autohaus Bamminger wegen eines technischen Defekts abstellen.

Die ARC-Wertung der Austrian Rallye Challenge gewann Rene Kiehtreiber (Mitsubishi Lancer Evo V) vor den schnellen Junioren Marcel Neulinger und Lukas Dirnberger in ihren Ford Fiesta ST. In der Austrian Rallye Trophy waren Christoph Zellhofer in der ART1 sowie Raphael Dirnberger in der ART2 erfolgreich. In der ARCH (Historic) hieß der Gesamtsieger Patrick Gaubinger auf Audi quattro.

