Simon Wagner bei EM-Lauf in Zlin auf dem Podest

Der 30-Jährige startete mit einem Drittel Platz in der Qualifikation und einer Bestzeit auf der ersten Wertungsprüfung am Freitagabend im hochkarätig besetzten Fahrerfeld der Barum Rallye. Vor großartiger Motorsportkulisse lieferte das Duo Wagner/Winter konstant schnelle Zeiten und konnte sich damit auf Platz drei halten. Doch am Finaltag, am Sonntag, fand sich der Mühlviertler im Verlauf der Prüfungen plötzlich auf Gesamt-Platz vier wieder.

Angriff auf der letzten Prüfung

"Auf der Pindula Prüfung, die eigentlich zu meinen Favoriten gehört, haben wir in beiden Durchgängen relativ viel Zeit auf den hinter uns Platzierten Adam Brezik verloren, so dass dieser nur eine Prüfung vor Schluss im Klassement plötzlich vor uns war." Wagner riskierte noch einmal und sicherte sich auf der letzten Prüfung, die als Power Stage Zusatz-Punkte bringt, die Bestzeit unter allen ERC-Startern und damit Platz drei. "Ich muss zugeben, dass ich hier schon zu früh auf Sicherheit gegangen bin und zu wenig riskiert habe. Das hat dazu geführt, dass ich viel mehr darauf konzentriert war, das Auto heil ins Ziel zu bringen als sauber und schnell zu fahren und dadurch Fehler gemacht habe", sagte Wagner.

Für Wagner ist es der zweite Podestplatz bei der Barum Rallye, nachdem er im Vorjahr die Rallye ebenfalls als Dritter beendet hat. Insgesamt war es das siebte Antreten des Mühlviertlers in Zlin. Zum vierten Mal stand er in seiner jeweiligen Klasse auf dem Podest, zum zweiten Mal im Gesamt-ERC-Klassement. Ein gutes Omen: Auch im Vorjahr konnte er sich danach den Staatsmeistertitel sichern. Der Podestplatz und vor allem die beiden Prüfungsbestzeiten werden das aktuell führende Duo in der ÖRM auch am 16. und 17. September in Aspang beflügeln.

„Wir sind fest entschlossen, den Titel-Hattrick in der Staatsmeisterschaft perfekt zu machen. Um bestmöglich vorbereitet zu sein, plane ich bis dahin noch zwei weitere Rallyes und einen ausgiebigen Test mit dem Skoda Fabia RS Rally2 und freue mich anschließend auf ein spannendes Finale und eine großartige Show für alle Zuseher und Fans.“, kündigt Wagner an.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz