Silverstone-Sieg: Bagnaia bringt die Ducati vor Spielberg schon in Stellung

Die Sommerpause hat ihn offenbar kein bisschen eingebremst: Francesco Bagnaia knüpfte gestern beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone dort an, wo er in Assen vor wenigen Wochen in der MotoGP aufgehört hatte. Der italienische Ducati-Pilot gewann den zwölften Saisonlauf und zeigte damit vor dem nun folgenden Großen Preis von Österreich – traditionell eine Strecke für "die Roten"–, dass mit ihm zu rechnen ist. Fabio Quartararo (Yamaha) verteidigte als Achter die WM-Führung, sein erster Verfolger Aleix Espargaro war als Neunter der Held des Wochenendes in England.

Der Spanier wurde am Samstag im vierten Training bei einem heftigen Highsider ausgangs Kurve zwölf bei Tempo 200 von seiner Aprilia geschleudert und knallte auf den Asphalt. Wie durch ein Wunder kam der WM-Zweite aber ohne schwere Verletzungen davon. Sein Start am Rennsonntag war dennoch lange Zeit nicht gewiss. Unter Schmerzen quälte er sich auf den neunten Platz.

Sein Teamkollege Maverick Vinales, zuletzt in Assen bereits Dritter, sprang für ihn in die Bresche und lieferte sich mit Bagnaia in den letzten Runden einen Zweikampf um den Sieg. Bagnaia wehrte die Angriffe aber ab. "Ich glaube, das ist mein bisher bester Sieg", jubelte der 25-Jährige, der im Urlaub auf Ibiza zuvor noch einen Autounfall unter Alkoholeinfluss zu verdauen hatte. Mit dem Australier Jack Miller landete ein weiterer Ducati-Mann als Dritter auf dem Podest. Markenkollege Johann Zarco, von der Pole-Position gestartet, beendete den Großen Preis dagegen bereits in Runde fünf von 20 im Kiesbett. Der Franzose wartet nach 96 Rennen weiter auf seinen ersten Triumph in der Königsklasse.

Wie knapp es dort zur Sache geht, verdeutlicht auch die Tatsache, dass die Top Ten in Silverstone diesmal innerhalb von nur 6,646 Sekunden ins Ziel kamen, erst einmal in der MotoGP-Geschichte lagen die Fahrer noch enger beisammen. Für die beiden KTM-Piloten Miguel Oliveira und Brad Binder reichte es in England zu den Rängen sechs und elf. Größere Freude hatten die Innviertler in den kleineren Klassen.

Fernandez übernahm Führung

Da feierte Augusto Fernandez seinen dritten Moto2-Sieg in Folge und übernahm damit auch die WM-Führung. Der Spanier fing in der vorletzten Kurve den bis dahin führenden Alonso Lopez noch ab. In der Moto3 gab es durch Jaume Masia und Deniz Öncü die Plätze zwei und drei. WM-Leader Sergio Garcia und sein Verfolger Izan Guevara schieden aus, es gewann Honda-Pilot Dennis Foggia.