"Silberpfeile" üben sich in Geduld

Als WM-Führender geht Ferraris Charles Leclerc am Sonntag (15 Uhr/live ORF 1) in das sechste Saisonrennen, Red-Bull-Ass Max Verstappen ist ihm aber dicht auf den Fersen. Bei Mercedes hofft Teamchef Toto Wolff auf "einen weiteren Schritt nach vorne". Je länger die Konfusion anhält, desto schlechter stehen die Chancen der "Silberpfeile", noch in das Titelrennen eingreifen zu können. Allerdings stehen noch 18 Rennen auf dem Programm. "Wenn die Formel-1-Saison ein Basketball-Spiel wäre, würde Barcelona erst das Ende des ersten Viertels darstellen. Wir wissen also, dass noch viel Zeit im Spiel verbleibt", sagte Wolff.