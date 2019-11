Silberne Party in Texas: Alle Titel gehören Mercedes

Lewis Hamilton brachte gestern seinen sechsten Weltmeister-Titel in die Mercedes-Box. Beim Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin (Texas) genügte ihm ein zweiter Platz hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas zum vorzeitigen Triumph. Der Finne hat mit seinem vierten Saison-Sieg gleichzeitig seinen zweiten Platz in der WM fixiert. Als Konstrukteursweltmeister war Mercedes schon vorher festgestanden. Die Dominanz der Silberpfeile prägte auch das gestrige Rennen, bei dem es vor allem in der Ferrari-Box lange Gesichter gab. Red-Bull-Mann Max Verstappen durfte Hamilton und Bottas als Dritter zur Siegerehrung begleiten.

Schon beim Start drücke Hamilton die "Fast-Forward-Taste" und pflügte vom fünften auf den dritten Platz nach vorne. Pole-Mann Bottas behauptete seine Führung, dahinter setzte sich Verstappen in seinem Red Bull auf die Jäger-Position. Übel erwischte es Sebastian Vettel, der mit einem stark untersteuernden Ferrari zu kämpfen hatte und vom zweiten Startplatz auf Rang sieben zurückgereicht wurde. In der achten Runde war das Rennen des Deutschen vorbei. Die hintere Radaufhängung seines Einsatzfahrzeuges war gebrochen, vermutlich war sie schon vorher "angeschlagen" gewesen. "Ich hatte schon in der ersten Runde Probleme in Rechtskurven", meinte ein frustrierte Vettel später in der Box.

Nach 13 Runden verlor Bottas schließlich die Führung, als er sich in der Box neue Reifen abholte. Jetzt führte Hamilton "standesgemäß" das Feld an. Wie zuletzt bei seinem Sieg in Mexiko war der 34-Jährige auf einer Ein-Stopp-Strategie unterwegs. Knapp vor der Halbzeit holte sich dann auch Hamilton einen neuen Reifensatz ab und reihte sich hinter Bottas und Verstappen wieder als Dritter in den "Kreisverkehr" ein.

Nach dem zweiten Boxenstopp von Bottas hatte Hamilton aber wieder freie Fahrt und theoretisch den Sieg vor Augen. Praktisch begannen allerdings jetzt seine Reifen zu schwächeln. Das Spitzentrio Hamilton, Bottas und Verstappen fuhr längst ein einsames Rennen. Ferrari-Mann Charles Leclerc hatte auf Platz vier mit rund 50 Sekunden Rückstand kein Land mehr in Sicht. Als Trostpreis holte er sich einen Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde ab. Für Ferrari war das Wochenende in Austin trotzdem wieder einmal ziemlich desaströs.

Sechs Runden vor Schluss setzte sich Bottas in Hamiltons Windschatten fest. Zunächst sah das "Paarzeitfahren" nach einem Nichtangriffspakt aus. Sechs Runden vor dem Ende gingen die beiden erstmals in den "In-Fight". Hamilton parierte den ersten Angriff seines Teamkollegen. Eine Runde später zog Bottas vorbei.