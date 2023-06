Schumachers Arbeit ist für die Silberpfeile Gold wert

Mick Schumacher hat vor dem Formel-1-Grand-Prix am Sonntag in Montreal (20 Uhr, live auf ServusTV) zum ersten Mal den Mercedes auf der Strecke testen dürfen. Der Deutsche sammelt in seiner Rolle als Ersatzfahrer bei den Silberpfeilen weiter Fleißpunkte bei Teamchef Toto Wolff. "Mick ist bereits ein wertvolles Mitglied des Teams geworden", sagte Wolff vor dem Großen Preis von Kanada.

Der Österreicher verwies dabei auf Schumachers Einsätze im Renn-Simulator des Teams. Die Arbeit des 24-Jährigen habe sich "als nützlich erwiesen, um unsere Rundenzeiten zu verbessern", versicherte Wolff. Auch die beiden Mercedes-Stammpiloten Lewis Hamilton und George Russell hatten zuletzt nach den Plätzen zwei und drei beim Rennen in Barcelona ausdrücklich Schumachers Anteil am Aufschwung der Silberpfeile betont.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher habe "großartige Arbeit geleistet", die dem Team geholfen habe, "auf den richtigen Weg zu kommen", sagte Hamilton. Russell lobte, dass Schumacher und das Simulator-Team vor der Qualifikation in Barcelona bis weit nach Mitternacht an der Einstellung der Autos gearbeitet hätten. "Im Simulator kann ich spüren und herausfiltern, was funktioniert", sagt Schumacher.

Nach zwei Jahren als Pilot bei Haas war sein Vertrag beim US-Team nicht verlängert worden. Daher unterschrieb der Jungstar bei Mercedes als Test- und Reservefahrer. Mittlerweile sollen für 2024 aber schon zwei Angebote vorliegen.

Wird der Regen ein Faktor?

Trotz der sportlichen Dominanz von Red Bull und Weltmeister Max Verstappen schließt die Formel-1-Spitze kurzfristige Eingriffe ins Regelwerk für mehr Spannung im Titelrennen aus. "Weil wir nicht als Teil einer Manipulation gesehen werden dürfen. Das ist nicht richtig und auch nicht fair", erklärte F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali gestern. Den 100. Sieg in Red Bulls Formel-1-Historie kann am Wochenende wohl höchstens ein mögliches Regenchaos auf dem Circuit Gilles Villeneuve verhindern.

