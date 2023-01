Schrecksekunde zum Dakar-Auftakt

Das erste Wochenende der Rallye Dakar in Saudi-Arabien hat sich Matthias Walkner sicher ganz anders vorgestellt. Statt nach dem Prolog auf der ersten Etappe im Kampf um die Bestzeit mitzumischen, wurde der Salzburger KTM-Fahrer zum Ersthelfer, als Vorjahressieger Sam Sunderland (GasGas) nach rund 50 von 367 Wertungskilometern vor ihm stürzte. Der eine Minute später gestartete Walkner erreichte als Erster die Unfallstelle. "Er hat sich nicht viel bewegt. Es war ein schwieriger Moment für mich, mitanzusehen, wie das Rennen für ihn endet", sagte der 36-Jährige. Sunderland war nach dem Unfall laut Angaben des Veranstalters ansprechbar und mobil. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen und soll sich eine Schulterverletzung und eine Gehirnerschütterung zugezogen haben.

Nach dem Zwischenfall mit der Wartezeit auf den Rettungshubschrauber folgte für Walkner noch eine herausfordernde Restetappe. "Natürlich war es für mich dann sehr schwer, wieder in meinen Rennrhythmus zurückzufinden, so etwas fährt den ganzen Tag mit einem mit. Es war sehr schwer einzuschätzen, wo ich mit meinem Tempo liege", sagte der Vorjahresdritte, der nicht volles Risiko ging und rund 18 Minuten auf Tagessieger Ricky Brabec (USA/Honda) verlor. Aufgrund einer Zeitgutschrift für seine Erste-Hilfe-Leistung schrumpfte der Rückstand in der Gesamwertung auf fünfeinhalb Minuten. Der Australier Daniel Sanders (GasGas) übernahm die Gesamtführung bei den Motorrädern.

Bei den Autos führt nach der ersten Etappe Carlos Sainz mit seinem Audi die Spitze an. Sebastian Loeb liegt mit dem Hunter T1 hinter dem Spanier auf der Lauer, Dritter ist Mattias Ekström (Audi).

