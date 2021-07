Der Crash in Silverstone zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen vor zwei Wochen ist vor dem Grand Prix am kommenden Sonntag in Budapest (15 Uhr) noch immer das Thema Nummer eins in der Formel 1. Schon vor dem heutigen ersten Training übte Red-Bull-Mann Verstappen harte Kritik an seinem Rivalen, der seinen Sieg in Silverstone gefeiert hat, während der Niederländer im Spital untersucht wurde.