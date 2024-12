Matthias Walkner: "Das war die schlimmste Zeit meines Lebens"

24. Dezember 2023. Matthias Walkner liegt im AUVA-Unfallkrankenhaus in Graz auf der Intensivstation. Bei einem Sturz im Training für die Rallye Dakar ist zweieinhalb Wochen zuvor in Kalifornien sein linker Unterschenkel inklusive Sprunggelenk mehrfach zu Bruch gegangen. Nach der Erstversorgung in Palm Springs und der Überstellung des damals 37-jährigen Salzburgers nach Graz bemühen sich die Ärzte, ein aus 31 Knochenteilen bestehendes Puzzle zusammenzufügen. Die längste von fünf Operationen