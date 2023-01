Rückschlag für Walkner

Husqvarna-Pilot Skyler Howes holte sich als Vierter nach 274 Sonderprüfungskilometern in der Sandwüste Rub al-Chali Platz eins von Kevin Benavides (KTM) zurück. Der Etappensieg ging zum dritten Mal an Howes’ Markenkollegen Luciano Benavides. Matthias Walkner kam nur auf Platz 13, in der Gesamtwertung ist der Salzburger weiterhin Zehnter. Walkner verlor im Empty Quarter nach einem Orientierungsfehler gefolgt von einem unfreiwilligen Stopp in einem Sandloch über acht Minuten.

"Ich bin gut reingekommen, hab dann aber bei Kilometer 60 einen dummen Navigationsfehler gemacht, bei dem ich zwei Minuten verloren habe, also nicht ganz so dramatisch", erläuterte Walkner. Auf dem Weg zurück auf die korrekte Strecke sei er dann aber leider hängengeblieben. Drei Etappen vor Schluss hat der Kuchler knapp 45 Minuten Rückstand auf die Spitze.

