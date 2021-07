Vor einem Jahr war beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich darüber spekuliert worden, ob Sebastian Vettel nach seinem nicht besonders erfolgreichen Gastspiel bei Ferrari als "verlorener Sohn" wieder in den Red-Bull-Rennstall zurückkehrt. In diesen Tagen ist es um den vierfachen Weltmeister, der schließlich bei Aston Martin gelandet ist, etwas ruhiger geworden, obwohl der Deutsche, der am morgigen Samstag seinen 34.