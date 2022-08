Ricciardo fordert saftige Abfindung

Allerdings soll der aktuelle Pilot, Daniel Ricciardo, über eine fahrerseitige Option zur Vertragsverlängerung verfügen. Australischen Berichten zufolge fordert der 33-Jährige 21 Millionen Dollar Abfindung von McLaren, damit er seinen Platz beim Traditionsrennstall räumt. Weiter geht es in der Formel 1 erst am 28. August mit dem Großen Preis von Belgien in Spa.