Regen war für KTM-Pilot Oliveira erneut ein Segen

Er ist der "Rainman" in der MotoGP, so viel steht fest. KTM-Werkspilot Miguel Oliveira gewann nach Indonesien im Frühjahr gestern mit dem Grand Prix von Thailand auch das zweite Regenrennen dieser Saison. "Jedes Mal, wenn wir die Chance bekommen, im Nassen zu fahren, bin ich superschnell", jubelte der Portugiese, der von Startplatz elf auf eins vorraste und dabei auch ausgerechnet den letztwöchigen Motegi-Gewinner Jack Miller (Ducati), der ihm 2023 bei den Innviertlern den Platz wegnimmt, in die Schranken wies.

Nach dem Rennen in Buriram ist auch die WM völlig offen. Francesco Bagnaia (Ducati) verkürzte als Dritter in der Gesamtwertung den Rückstand zu Leader Fabio Quartararo auf nur noch zwei Punkte. Der Franzose fiel nach verpatztem Start weit zurück und blieb als 17. ohne Zähler. "Der Regen kam zum schlechtesten Zeitpunkt für uns. Wir hatten nicht viel Zeit, auf der Strecke im Nassen zu fahren", klagte Quartararo.

Der Regenkünstler ließ sich gestern zu Recht feiern. Bild: APA/AFP/Vatsyayana

Auch Aprilia-Mann Aleix Espargaro musste nach einer Longlap-Penalty, die er einem Manöver gegen den zweiten KTM-Piloten Brad Binder zu verdanken hatte, mit Rang elf Vorlieb nehmen. Rückkehrer Marc Marquez (Honda), der 2019 in Buriram noch den WM-Titel fixiert hatte, gab als Fünfter ein weiteres kräftiges Lebenszeichen ab.

Aufwärtstrend sichtbar

Aufgrund der kräftigen Niederschläge startete die Königsklasse um 55 Minuten verzögert, das Moto2-Rennen wurde mehrmals ausgesetzt und dann auf neun Runden verkürzt. Oliveira ließ sich davon nicht beirren.

Das Bild täuscht: Bagnaia und Quartararo sind in WM nun nah beisammen. Bild: APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

"Miguel war heute auf einer Mission. Seine Überholmanöver, sein Timing, alles perfekt", jubelte KTM-Teamchef Francesco Guidotti, der nach den Plätzen vier (Aragon) und zwei (Motegi), zuletzt durch Binder, mit dem nunmehrigen Sieg den Aufwärtstrend der Mannschaft bestätigt sah.

Die Saison wird mit dem Rennen auf Phillip Island (16. Oktober) fortgesetzt. (fei)

WM-Ergebnisse

WM-Lauf in Buriram (Thailand):

MotoGP: 1. Miguel Oliveira (Por) KTM 41:44,503, 2. Jack Miller (Aus) Ducati +0,730, 3. Francesco Bagnaia (It) Ducati +1,968; 5. Marc Marquez (Sp) Honda +2,958; 10. Brad Binder (Rsa) KTM +18,097; 17. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 34,072; WM-Stand (17 von 20 Rennen): 1. Quartararo 219 Punkte, 2. Bagnaia 217, 3. Aleix Espargaro (Sp) Aprilia 199; 6. Binder 154; 8. Oliveira 131.

Moto2: (nach acht Runden abgebrochen) 1. Tony Arbolino (It) Kalex 15:10,854, 2. Filip Salac (Tch) Kalex +0,251, 3. Aaron Canet (Sp) Kalex +3,112.

Moto3: 1. Dennis Foggia (It) Honda 37:52,331, 2. Ayumu Sasaki (Jpn) Husqvarna +1,524, Ricardo Rossi (It) Honda +2,804.