Red Bull zeigte beim Test auf

Der Niederländer Max Verstappen legte in 1:28,960 Minuten wie schon am Freitag in Sakhir die schnellste Runde hin, dazu machte das Auto auch in puncto Laufleistung einen guten Eindruck. Weltmeister Lewis Hamilton musste sich im Mercedes mit Rang fünf zufriedengeben.

Schon letzten Freitag endeten die MotoGP-Testfahrten in Katar. Mit 1:53,183 Minuten stellte Jack Miller (Ducati) die Gesamtbestzeit über die vier Tage auf, KTM stach noch nicht hervor. Diese Woche sind die kleineren Klassen dran, danach startet die WM-Saison am 28. März an selbigem Ort.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lewis Hamilton

Max Verstappen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.