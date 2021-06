Red Bull verleiht Flügel, die die Konkurrenz ärgern

Red Bull Racing hat sich am gestrigen Trainingstag für den Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan am Sonntag (14 Uhr/ORF 1, Sky) in Stellung gebracht. Die Tagesbestzeit ging an Sergio Perez, der den Stadtkurs in Baku in 1:42,115 Minuten bewältige. WM-Leader Max Verstappen landete knapp dahinter. Schnell präsentierte sich auch Ferrari, obwohl sich Charles Leclerc in der Nachmittagssession bei einem Einschlag den Frontflügel demolierte. Im Hintertreffen war Mercedes.

Weltmeister Lewis Hamilton (+1,041) musste sich mit dem elften Rang begnügen, noch langsamer war Stallrivale Valtteri Bottas. Der Finne kam nicht über Platz 16 (+2,069) hinaus. Die "Silberpfeile" reisten angeschlagen nach Aserbaidschan, hatten sie doch beim Grand Prix von Monaco vor zwei Wochen eine schwere Niederlage einstecken müssen. Beim Sieg von Verstappen, der sich damit die WM-Führung holte, war Hamilton nur Siebenter, Bottas schied überhaupt vorzeitig aus.

Über dem Grand-Prix-Wochenende von Baku hängt die Diskussion um die biegsamen Heckflügel von Red Bull und anderen Teams – namentlich Ferrari, Alfa Romeo und Alpine. Diese bringen durch geringeren Luftwiderstand einen Vorteil auf den Geraden, weil sie sich bei höheren Geschwindigkeiten biegen können. In Kurven nimmt der sogenannte Flexi-Flügel wieder seine ursprüngliche Form an und bringt Abtrieb. Das technische Regelwerk besagt aber, dass alle Aerodynamik-Elemente festsitzend und unbeweglich sein müssen.

So manches Team kündigte einen Protest an, falls Red Bull die Regeln auch hier – im wahrsten Sinne – etwas zu eigenen Gunsten verbiegen will. Speziell auf den langen Geraden dort könnte ein flexibler Flügel ein erheblicher Vorteil sein.

Training für GP in Baku, 1. Session: 1. Verstappen (Ned) Red Bull 1:43,184 Min., 2. Leclerc (Mon) Ferrari +0,043 Sek., 3. Sainz (Sp) Ferrari +0,337; weiters: 7. Hamilton (Gb) Mercedes +0,709; 2. Session: 1. Perez (Mex) Red Bull 1:42,115 Min., 2. Verstappen +0,101 Sek., 3. Sainz +0,128; 11. Hamilton +1,041.