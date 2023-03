Red-Bull-Pilot Perez in Saudi-Arabien auf Pole Position

Sergio Perez sicherte sich in Jeddah die zweite Pole Position in seiner Karriere.

Der Mexikaner sicherte sich in Jeddah die zweite Pole Position in seiner Karriere, die erste hatte er im Vorjahr an derselben Stelle geholt. Perez war am Samstag 0,155 Sekunden schneller als der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen musste die Qualifikation wegen eines technischen Defekts vorzeitig abbrechen.

Der Red Bull des Niederländers verlor im zweiten Qualifying-Abschnitt plötzlich an Antrieb und konnte in der Box nicht mehr schnell genug flott gemacht werden. Der Niederländer, der in jeder der drei Trainingssessions in Jeddah die Bestzeit aufgestellt hat, wird damit am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) voraussichtlich vom 15. Platz ins Rennen starten.

Ferrari-Mann Leclerc wird nach einem Wechsel der Kontrollelektronik in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten strafversetzt. Neben Perez wird Fernando Alonso im Aston Martin aus der ersten Reihe ins Rennen gehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Fernando Alonso

Max Verstappen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.