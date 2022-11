Rallye: Thierry Neuville gewann in Japan letztes WM-Saisonrennen

Der Belgier verwies seinen estnischen Teamkollegen Ott Tänak und den drittplatzierten Japaner Takamoto Katsuta im Toyota auf die Plätze. Im Ziel hatte er 1:11,1 Minuten Vorsprung auf Tänak. Für Hyundai war es der insgesamt 25. Sieg seit dem Einstieg 2014 bzw. der fünfte in dieser Saison.

Neuville hatte zuletzt auch in Griechenland gewonnen, er freute sich über seinen 17. Rallye-WM-Sieg in der WM. In der Gesamtwertung wurde er Dritter hinter dem 22-jährigen Finnen Kalle Rovanperä, der schon seit Oktober als Weltmeister feststeht, und Tänak. Für den estnischen Weltmeister von 2019 war es die letzte Rallye für Hyundai.