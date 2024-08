Rallye-Staatsmeister Wagner bei EM-Lauf in Tschechien sensationeller Zweiter

Riesenerfolg für den Mühlviertler Simon Wagner: Nach dem vierten Staatsmeistertitel in Folge und dem Sieg bei der Heimrallye in Perg erreichte der 31-Jährige mit Beifahrerin Jara Hain bei der Barum-Rallye in Zlin den sensationellen zweiten Gesamtrang. Der Sieg ging erstmals seit 2010 nicht an Seriensieger Jan Kopecky, sondern an den 24-jährigen Dominik Stritesky, der auch die tschechische Staatsmeisterschaft anführt.

Wagner gelang am Freitagabend ein fulminanter Start in die Rallye mit einer Prüfungsbestzeit auf der gut neun Kilometer langen Prüfung in Zlin. Ein elfter Platz auf der zweiten Prüfung warf den Mauthausener aber auf Rang vier zurück. Von da an ging es für den Staatsmeister aber nur noch nach vorne. Zwei zweite Zeiten trotz massiver Regenfälle am Samstag und eine weitere Bestzeit am Sonntag sicherten Wagner den zweiten Gesamtrang. Vier Bonuspunkte für einen zweiten Platz auf der abschließenden Power Stage gab's obendrauf.

Lesen Sie auch: Simon Wagner feierte fünften Sieg in Folge bei Perger Mühlstein Rallye

Drei Jännerrallye-Sieger hinter sich gelassen

"Es war ein großartiges Wochenende. Es ist unglaublich, gegen all die Einheimischen hier zu fahren und ich bin richtig stolz auf das Team. Wir sind die einzigen, die über die vergangenen drei Jahre konstant immer am Podium gestanden sind", sagte Wagner bei der Zieldurchfahrt.

Im Gesamt-Klassement konnte Wagner mit seinem wilden Ritt die Jännerrallye-Sieger Hermann Neubauer (8.), Jan Kopecky (9.) und Vaclav Pech (10.) um mehr als zwei Minuten hinter sich lassen. Der Lungauer Hermann Neubauer fuhr mit Platz acht übrigens ebenfalls das persönlich beste EM-Resultat ein. "Ich war bisher dreimal hier und habe es nie ins Ziel geschafft. Das ist jetzt endlich gelungen", sagte Neubauer in einer ersten Reaktion.

Lesen Sie auch: Die OÖN im Cockpit beim vierfachen Staatsmeister - auch zu sehen als Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Von Platz 21 auf Rang sechs

Durch die 28 gesammelten Punkte bei der Barum-Rallye steckt Wagner plötzlich mitten im Kampf um das Podium in der Europameisterschaft. Von Platz 21 in der Gesamtwertung ging's durch den Erfolg in Tschechien direkt auf Platz sechs nach vor. Der Abstand auf den Gesamt-Dritten, den Polen Marczyk Mikolaj, beträgt 23 Punkte. Auf den Gesamt-Leader, den Australier Hayden Paddon, fehlen Wagner 47 Zähler.

Weiter geht's in der Europameisterschaft von 30. August bis 1. September mit einem Lauf in Wales. In der Stadt Aberystwyth warten 183,02 Asphalt-Kilometer auf die Fahrer. Den Abschluss der Saison stellt die Rally Silesia im polnischen Katowice dar, die von 11. bis 13. Oktober stattfinden wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz