Rallye: Sieger Evans trauerte

Elfyn Evans feierte beim Rallye-WM-Lauf in Kroatien seinen ersten Erfolg seit 18 Monaten. Die Freude beim Waliser fiel sehr verhalten aus, war doch vergangene Woche der irische Fahrer Craig Breen tödlich verunglückt.

"Wir haben lange darauf hingearbeitet", sagte Evans über seinen Sieg, "aber im Moment fühlt sich das alles so unbedeutend an." Evans, auf dessen Toyota Breens Name geschrieben stand, führt die WM-Wertung nun gemeinsam mit Sebastien Ogier an.

