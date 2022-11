Rallye: Österreich ist Teil von Dreiländer-Rennen 2023 im WM-Kalender

Laut dem neu veröffentlichen WRC-Kalender geht vom 26. bis 29. Oktober 2023 die neue "Central Europe Rally" mit Wertungsprüfungen in Deutschland, Tschechien und Oberösterreich in Szene. Das Eventzentrum soll sich demnach im bayrischen Passau befinden.

Die Neuaufnahme wurde durch das Aus der WM-Läufe in Katalonien und Belgien möglich. Insgesamt umfasst der Kalender 13 Rennen. Der Auftakt erfolgt Mitte Jänner in Monte Carlo, das Finale in November in Japan.