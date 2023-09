ÖRM-Titel-Hattrick für Skoda-Pilot Simon Wagner

Simon Wagner fuhr mit Co-Pilot Gerald Winter zum dritten Staatsmeistertitel in Folge.

Der Skoda-Pilot gewann mit seinem Co Gerald Winter am Sonntag im niederösterreichischen Krumbach den letzten Saisonlauf 5,2 Sekunden vor seinen Markenkollegen und Herausforderern Hermann Neubauer/Ursula Mayrhofer und sicherte sich damit seine dritte Meisterschaft in Folge.

"Auf der letzten Sonderprüfung habe ich noch einmal richtig draufgedrückt. Ich muss mich aber auch beim Hermann bedanken für den wirklich tollen Fight, den er uns das ganze Jahr über geliefert hat. Genau das ist es, was unser Sport braucht", erklärte Wagner glücklich. Im Rahmen des Rennens hatte der finnische WM-Pilot Teemu Suninen Testfahrten durchgeführt und war dem restlichen Starterfeld erwartungsgemäß davongefahren.

