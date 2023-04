Rallye: Neubauer hatte Vorfahrt

Der zweitplatzierte Mühlviertler führt weiterhin in der Staatsmeisterschaft – fünf Punkte vor Neubauer, dem ein Stein von Herzen fiel. "Ich habe Simon zuletzt bei der Jännerrallye 2020 in einem direkten Duell geschlagen." Hinter dem Ungarn Kristof Klausz belegte Raimund Baumschlager Rang vier. Andreas Hulak, der Führende in der Histo-Klasse, zog sich bei einem Unfall einen offenen Unterschenkelbruch zu.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper