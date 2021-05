Rallye: Evans gewann in Portugal, Ogier behielt WM-Führung

Der Waliser verteidigte am Sonntag seine Führung in der ersten Schotterrallye der WRC-Saison 2021 erfolgreich und gewann vor dem Spanier Dani Sordo (Hyundai) und dem französischen WM-Leader Sebastien Ogier (Toyota). Der Este Ott Tänak und der Belgier Thierry Neuville hatten in den Tagen zuvor ihre Siegchancen verspielt.

Neuville hatte schon am Freitag einen Überschlag hingelegt, der ihn im Klassement weit zurückwarf. Einen Tag später wurde Tänak, der zweite aus dem starken Hyundai-Trio, in Führung liegend von einem Aufhängungsschaden gestoppt. An eine Weiterfahrt war danach nicht mehr zu denken.

Damit war am Sonntag der Weg für Evans frei. Der 32-Jährige liegt in der Gesamtwertung jetzt nur noch zwei Punkte hinter Ogier auf dem zweiten Platz, Dritter ist Neuville.