Ralf Schumacher verteidigt Helmut Marko: "Er ist sicher nicht rechts"

Helmut Marko hatte mit Aussagen bei ServusTV ("Talk im Hangar 7" am 4. September) Empörung ausgelöst. Der Motorsportberater von Red Bull hatte die Leistungsschwankungen von Pilot Sergio Perez auf dessen Herkunft zurückgeführt.

Das hatte den Steirer nicht nur viel Kritik sondern auch eine offizielle Verwarnung der FIA (unter Hinweis auf deren Ethikrichtlinien) eingebracht. Beim Grand Prix von Singapur hatte Marko keine Interviews gegeben.

Ralf Schumacher denkt, dass Marko die rassistischen Vorwürfe ärgern. "Das nimmt ihn so ein bisschen mit, dass die Leute überhaupt so über ihn denken", sagt Schumacher in einem Interview mit Formel1.de. "Das ist wirklich so, weil Helmut ist ja jemand, der keinem was Böses will. Er haut halt dann und wann einen lockeren, unbedachten Spruch raus, und in der sportlichen Bewertung ist das für seine Fahrer nicht immer leicht."

Der nunmehrige TV-Experte geht sogar noch weiter und behauptet, dass eine Portion Böswilligkeit dazugehöre, Marko Rassismus zu unterstellen. Schumacher weiter: "Ich kenne ihn, seit ich 16, 17, 18 bin. Und ich muss sagen, eins ist er sicher nicht: Er ist nicht rechts oder irgendwas, sondern er ist ein Mensch, der eine klare Kante hat."

Etwas anders sah es Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Es geht nicht nur um das, was gesagt wurde, sondern es geht um die Einstellung, die dahintersteckt. Dass man überhaupt auf so etwas kommen kann. Das hat in der Formel 1 keinen Platz."

Marko entschuldigte sich

Bereits wenige Tage nach seinen öffentlichen Aussagen, entschuldigte sich Marko für diese.

In einem Statement, das der Fernsehsender ServusTV veröffentlichte, sagte Marko, er sei "felsenfest davon überzeugt", dass man Menschen, "egal welcher Kultur, welcher Nationalität oder ethnischer Herkunft", nicht generalisieren könne. "Es war falsch, einen Bezug zu seiner Herkunft herzustellen. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen."

Marko hatte unterstellt, dass der Mexikaner Perez aufgrund seines kulturellen Hintergrunds nicht so fokussiert sei wie Max Verstappen und Sebastian Vettel. Beide sind mehrfache Weltmeister mit Red Bull, die von Marko gefördert wurden.

"Er ist Südamerikaner, und er ist halt im Kopf nicht so völlig fokussiert, wie es beispielsweise der Max ist oder wie es der Sebastian war", hatte der Steirer gemeint. "Ich wollte unterstreichen, dass die Leistungen von Checo, obwohl er ein tolles Rennen in Monza gefahren ist, dieses Jahr großen Schwankungen ausgesetzt sind", erklärte Marko nun.

