Rätselraten bei KTM nach US-Flop

Brad Binder war als Zwölfter der beste KTM-Mann, in der WM-Gesamtwertung rutschte der Südafrikaner vom zweiten auf den sechsten Rang zurück. Schon wieder gejubelt wurde dafür in der Box des Gresini-Teams. Der Italiener Enea Bastianini feierte für das privat Ducati-Team in Austin bereit seinen zweiten Saisonsieg. Wie ein Sieger fühlte sich auch Ex-Weltmeister Marc Marquez, der nach einem verpatzten Start das Feld von ganz hinten aufrollte und bei seinem Comeback auf Honda noch den sechsten Platz belegte.

"Bei den ersten drei Rennen ist es besser gelaufen, als wir es erwartet haben. In Texas hat plötzlich nichts mehr so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben", zog KTM-Motorsportchef Pit Beirer nach dem Wochenende eine ernüchternde Bilanz. Das Rätselraten nach den bescheidenen Trainingsergebnissen blieb ein permanenter Begleiter. Beirer: "Wir haben anscheinend ein spezielles Problem hier, das wir bei keinem der vier Bikes aus der Welt schaffen konnten." Miguel Oliveira, der beim Saisonstart in Indonesien gewinnen konnte, kam am Sonntag über Platz 18 nicht hinaus. Bis zu seinem Heim-Grand-Prix am 24. April im portugiesischen Portimao sollte KTM die Probleme aussortiert haben.

Ganz erfolglos verlief das Wochenende für die Mattighofener in Amerika aber nicht: Im Offroad-Bereich jubelte Werksfahrer Marvin Musquin (Fra) in den USA über den Sieg beim Supercross-Triple Crown Event von St. Louis.

GP von Amerika, MotoGP: 1. Enea Bastianini (Ita) Ducati 41:23,111 Min.; 2. Alex Rins (Spa) Suzuki +2,058 Sek. : 3. Jack Miller (Aus) Ducati +2,312; 12. Brad Binder (RSA) KTM +13,376; 18. Miguel Oliveira (Por) KTM +32,002. WM-Stand (nach 4 von 21 Rennen): 1. Bastianini 61 Punkte; 2. Rins 56; 3. Aleix Espargaro (Spa) Aprilia 50; 6. Binder 42; 9. Oliveira 28.