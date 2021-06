Quartararo geht mit Sieg in die Sommerpause

MotoGP-Leader Fabio Quartararo kann beruhigt in den Urlaub gehen. Der Yamaha-Pilot baute mit seinem Sieg vor Teamkollege Maverick Vinales und Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki) die WM-Führung weiter aus. KTM-Pilot Miguel Oliveira fuhr auf Platz fünf, Sachsenring-Gewinner Marc Marquez (Honda), der am Freitag im Training einmal mehr schwer stürzte, verbesserte sich von Startplatz 20 noch auf Rang sieben.

"Im Rennen habe ich wieder meinen Arm gespürt, aber Gott sei Dank konnte ich durchbeißen", sagte Quartararo, der wegen der Armpump-Probleme diese Saison bereits unter das Messer musste. Doch der Franzose ließ sich gestern wenig davon anmerken, während Polesetter Vinales, der kommende Saison zu Aprilia wechseln soll, eher eine säuerliche Miene über Rang zwei machte. Die Yamahas müssen sich nun im Sommer und in der zweiten Saisonhälfte aber warm anziehen.

Denn mit dem Doppel in Spielberg kommt eine Ducati-Strecke, auf der die Roten zurückschlagen wollen. Assen war einmal mehr nicht das Gelbe vom Ei für den italienischen Rennstall. Johann Zarco rettete als Vierter die Ehre, während Jack Miller ausschied und Francesco Bagnaia mit einer Long-Lap-Penalty den zweiten Rang verlor. Auch für Altmeister Valentino Rossi war es ein Rennen zum Vergessen: Er kam in Runde sieben von der Strecke ab, sein Bike erlitt einen Totalschaden, der Italiener blieb unverletzt.

In der Moto2 gewann Raul Fernandez vor WM-Leader Remy Gardner. In der Moto3 feierte Dennis Foggia (Honda) seinen zweiten Triumph, KTM-Fahrer Pedro Acosta (Sp) wurde nach seinem schlimmen Crash am Vortag Fünfter, verteidigte die Gesamtführung. (fei)