Quartararo als Spaßbremse?

Wie in der Steiermark, als WM-Titelverteidiger und -Spitzenreiter Fabio Quartararo auf seiner Yamaha als Zweiter hinter Francesco Bagnaia die Ducati-Party crashte, könnte der 23-jährige Franzose auch an der Adria zur Spaßbremse werden, zumal die langsame, kurvenreiche Strecke von Misano auf die Yamaha maßgeschneidert ist.

Nach drei Siegen in Folge liegt Bagnaia in der WM nur noch 44 Punkte hinter Quartararo, Ducati träumt sieben Rennen vor Saisonschluss vom zweiten MotoGP-Titel seit 2007 (Casey Stoner). "Was mathematisch machbar ist, ist nicht unmöglich. Geschenke wird es von Quartararo aber definitiv keine geben", glaubt Motorrad-Experte Gustl Auinger, dass die Aufholjagd der Italiener möglicherweise zu spät kommen wird.

Eher unter der Devise "Schadensbegrenzung" läuft die Rest-Saison für das KTM-Team, das sich nach personellen Weichenstellungen eher schon auf das Jahr 2023 konzentriert.