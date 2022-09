Preining: "Ich bin froh, in einem Stück hier zu sitzen"

Der 24-jährige Linzer glänzte beim Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Spa-Francorchamps mit zwei dritten Plätzen. Und das, obwohl das Rennwochenende mit einer Schrecksekunde begonnen hatte. "Ich bin froh, in einem Stück hier zu sitzen", sagte Preining nach einer Kollision mit Lucas Auer unmittelbar nach dem Start des ersten Laufs. Der Oberösterreicher hatte seinen ausbrechenden Porsche 911 mit einem Klassemanöver gerade noch abfangen und einen Ausfall verhindern können.

Trotzdem war die Situation extrem gefährlich. "Es ist nie schön, wenn man in Eau Rouge quersteht und 25 Autos daherkommen. In solchen Situationen ist schon viel passiert", war sich Preining, bei dem ein paar Schutzengerl mitflogen, der großen Gefahr bewusst.

Der Porsche-Werksfahrer, der schon im ersten Spa-Training mit Bestzeit aufgezeigt hatte, behielt aber kühlen Kopf und blies zur Aufholjagd. "Es ist wirklich schön, zurück auf dem Stockerl zu sein", freute sich Preining (KÜS Team Bernhard), der in seiner DTM-Premierensaison am 2. Juli auf dem Norisring in Nürnberg triumphiert hatte. Mittlerweile stehen schon drei Podestplätze zu Buche – in Spa waren es gleich zwei innerhalb von 24 Stunden. Das kann sich sehen lassen.

Preining schob sich im DTM-Klassement auf Rang sieben vor – 49 Punkte hinter dem führenden Südafrikaner Sheldon van der Linde (BMW M4), der sich gestern als Zweiter um nur 68 Hundertstelsekunden dem neuseeländischen Debütsieger Nick Cassidy im Ferrari geschlagen geben musste.

Lucas Auer – am Samstag mit Reifenschaden out – musste sich an seinem gestrigen 28. Geburtstag mit Rang vier begnügen, das ist ein Rückschlag im Titelrennen. Den Tiroler trennen als Zweiten vier Rennen vor Schluss 32 Zähler von Van der Linde. "In dieser Meisterschaft musst du permanent abliefern, ich verspreche schon jetzt einen Angriff in Spielberg", sagte Auer.