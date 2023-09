Preining heiß aufs Heimspiel: "Diese Strecke taugt mir"

"Schnell sein und keine Fehler machen." Der Matchplan von Thomas Preining für das kommende DTM-Rennwochenende auf dem Red-Bull-Ring bei Spielberg klingt simpel. Blöd halt nur, dass 25 andere Fahrer Ähnliches vorhaben. Was der 25-jährige Porsche-Werksfahrer aus Linz seinen Kollegen voraushat: Der Red-Bull-Ring ist seine liebste "Auto-Rennbahn", fünf Siege in drei verschiedenen Klassen (Formel 4, Porsche-Supercup, DTM) hat er in der Steiermark schon ins Ziel gebracht. "Es wird Zeit für die sechste Bullen-Trophäe", sagt Preining, der mit Heimvorteil die Führung in der DTM-Gesamtwertung zurückerobern möchte.

Nach zwölf von 16 Rennen hat der mit italienischer Lizenz fahrende Wahl-Wiener Mirko Bortolotti (Lamborghini/173 Punkte) neun Zähler Vorsprung auf Preining, der zuletzt konstant in den Punkten landete und vor zwei Wochen auf dem Sachsenring mit den Plätzen zwei und vier seine Titelchance am Leben hielt. Vor dem Heimspiel in Spielberg bekommt sein Porsche vom Manthey-Team Marscherleichterung – fünf Kilo darf er "abwerfen".

"Wie sich das auswirken wird, kann ich noch nicht sagen. Aber das Layout des Red-Bull-Rings mit den Hotspots zum Überholen mit den harten Bremszonen ist cool. Diese Strecke taugt mir", sagt Preining, der in der Steiermark "auf alle Fälle ein gutes Wochenende" haben wird. Warum? Preining: "Meine Familie, Freunde und viele Fans werden dabei sein. Das motiviert natürlich besonders."

Der Wiener "Eismann"

DTM-Spitzenreiter Bortolotti muss als aktueller Sieger vom Sachsenring im ersten der beiden Rennen auf dem Red-Bull-Ring 25 Kilo Zusatzgewicht mitschleppen. "Es ist alles sehr eng beisammen. Es wird ein hartes Stück Arbeit", sagt der 33-Jährige, dessen Eltern in der Wiener Mariahilferstraße mehrere Eissalons betreiben.

Das Verhältnis zu seinem Titelrivalen Preining wirkt etwas unterkühlt. "Wir sind keine Freunde, treffen uns nur auf der Rennstrecke, aber wir respektieren uns", sagt der Linzer, der mindestens so cool ist wie der Wiener "Eismann" mit der italienischen Lizenz zum Rennfahren.

Christoph Zöpfl

