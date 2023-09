Preining fuhr mit "1000 Prozent" auf Platz fünf vor

Thomas Preining hat auf dem Sachsenring die am Samstag mit einem zweiten Platz zurückeroberte Führung in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) am Sonntag wieder abgeben müssen. Der 25-jährige Linzer aus dem Manthey EMA Team steuerte seinen neongelben Porsche Grello auf den fünften Rang – 4,744 Sekunden hinter dem mit italienischer Lizenz fahrenden Wiener Lamborghini-Piloten Mirko Bortolotti, der sich mit 173 Punkten an die Spitze des Gesamtklassements setzte. Doch Preining (162) und der Schweizer Audi-Mann Ricardo Feller (148) befinden sich vier Rennen vor Saisonende in Lauerstellung.

"Die Vorfreude auf das Heim-Event ist riesig, das ist die coolste Veranstaltung", sagt Preining mit Blick auf das Spielberg-Wochenende (22. bis 24. September) auf dem Red Bull Ring, wo er im Vorjahr den zweiten seiner bis dato drei DTM-Erfolge feierte. Der Showdown steigt dann von 20. bis 22. Oktober auf dem Hockenheimring.

Gestern blies Preining nach einem elften Rang im Qualifying zur Aufholjagd. "Es war brutal, ich musste bis zum Ende 1000 Prozent geben", berichtete der Oberösterreicher: "Beim Start konnte ich mich aus allem heraushalten und dann Plätze gutmachen. Zum Glück habe ich das beste Team hinter mir, alles hat perfekt funktioniert." Auch das Überholmanöver gegen Thierry Vermeulen (Lamborghini): "Es war ein erbitterter Kampf mit ihm, er war schnell."

Lucas Auer (Mercedes) hatte das Glück nicht auf seiner Seite. Der Neffe von Gerhard Berger kam nach einem Ausfall am Samstag über Rang 15 nicht hinaus.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos