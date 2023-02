Pedrosa als KTM-Joker in der MotoGP

Er wird neben den Stammfahrern Jack Miller und Brad Binder beim WM-Lauf in Jerez am 30. April am Gashahn der RC16 drehen. Pedrosa ist seit 2019 Teil des KTM-Testteams Der Spanier hat in seiner früheren Karriere bereits vier Große Preise in Jerez gewonnen. 2017 holte er den 30. MotoGP-Sieg seiner Karriere (den 53. in der Weltmeisterschaft über die 125er-, 250er- und die Königsklasse) in der südspanischen Stadt. Er stand bereits neun Mal auf dem Podium in Jerez.

„Mika Kallio, Dani Pedrosa und unser gesamtes Testprogramm sind so wichtig und natürlich haben sie nur begrenzte Streckenzeit. Dani ist ein starker Kerl mit einer starken Mentalität und wir haben immer gesagt, wenn er eine Wildcard fahren will, dann würden wir das gerne ermöglichen. Der perfekte 'Test' ist immer eine Rennsituation. Wenn wir an zukünftigen Entwicklungsteilen arbeiten können, dann ist das superwichtig“, sagt KTM-Motorsportchef Pit Beirer.

