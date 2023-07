ORF-Moderator Ernst Hausleitner und Formel-1-Pilot George Russell ziehen Toto Wolff auf

Mit Platz drei von Lewis Hamilton und fünf von George Russell konnte Mercedes beim Formel-1-Grand-Prix am Sonntag in Silverstone angesichts der bisher durchwachsenen Saison durchaus zufrieden bilanzieren.

Die Stimmung innerhalb des Teams dürfte ohnedies eine recht gute sein, wie eine Aktion von Russell belegt. Der Brite tauchte mit einen eigens designten Hemd auf. Darauf zu sehen ist zigmal das Gesicht von Wolff mit hochgezogener Kapuze sowie ORF-Mikrophon abgebildet. Ein Social-Media-Video des Rennstalls zeigt, wie Russell darin vor Wolff aufkreuzt und letzterer herzhaft lacht.

Der Pilot geht noch einen Schritt weiter und beschenkt seinen Chef mit einem weiteren Hemd, darauf abgebildet ist Wolffs Gattin Susie Wolff. Der Teamchef zieht es an. "Passt wie angegossen", freut sich Russell.

Am Renntag taucht dann auch noch ORF-Moderator Ernst Hausleitner im Toto-Hemd vor selbigem auf. "Guten Geschmack kann man nicht kaufen. Danke, George Russell", kommentierte der Oberösterreicher sein Instagram-Posting.

Wolff bewies erneut Humor. Der Wiener sprach von einem Wunder, dass Hausleitner so gut in das Hemd passe. "Entweder bist du so athletisch, oder George ist ein bisschen blad." Es sei "ein Wahnsinn, dass ihr beide so einen Blödsinn anzieht".

