Orange Armee: Max macht mobil

Die "Orange Army" wurde bisher bei diesem Ausflug in die Steiermark in der Vergangenheit stets reichlich entlohnt: Red-Bull-Pilot Verstappen hat mit bisher vier Siegen auf dem Red-Bull-Ring offenbar den Bonus des Heimvorteils. Am kommenden Wochenende könnte er gleich zwei Trophäen holen – vor dem Grand Prix am Sonntag gibt es am Samstag bereits ein Sprint-Rennen.

Die Höhenlage und das Strecken-Layout der "Berg-und-Tal-Bahn" in Spielberg scheint auf den Red-Bull-Boliden beziehungsweise dessen Honda-Triebwerk zugeschnitten zu sein. Dass die Meteorologen ein niederschlagsfreies Wochenende prognostizieren, freut nicht nur die vielen Fans aus den Niederlanden, die in der Mehrzahl auf den Campingplätzen ihr Quartier aufschlagen werden, sondern auch das Red-Bull-Team. Wer technisch im Vorteil ist, braucht für das Gewinnen keine Regenlotterie.

Gereifter Weltmeister

Red-Bull-Rennsportberater Helmut Marko ist jedenfalls davon überzeugt, dass Fahrzeug und Fahrer in Top-Form nach Spielberg kommen werden. "Ohne Schaden hätte Max auch in Silverstone souverän gewonnen. Die spezielle Atmosphäre von Spielberg und nun vor seinen eigenen Fans zu fahren, wird ihn wie immer besonders beflügeln", sagt der Steirer, der den 24-jährigen Niederländer in den höchsten Tönen lobt. Marko: "In Sachen Charakter, Hingebung, Selbstvertrauen und Charisma würde ich Max mit Ayrton Senna vergleichen."

Verstappen, der vertraglich ungewöhnlich lange an das Red-Bull-Team gebunden ist (aktuell bis 2028), scheint nicht nur die Gegenwart zu gehören, sondern auch die Zukunft. "Ich denke, er kann noch ein ganzes Jahrzehnt auf diesem Level fahren", meint zumindest Marko, der davon spricht, dass der Weltmeister einen persönlichen Reifeprozess hinter sich hat. "Er kann jetzt das Wichtige priorisieren und akzeptiert, was nicht in seiner Hand liegt. Als er jünger war, hat er geflucht wie ein Rohrspatz."

Auch wenn er sich zuletzt in Silverstone aufgrund eines gebrochenen Unterbodens mit Platz sieben zufriedengeben musste, kommt Verstappen heute mit einer komfortablen WM-Führung nach Spielberg. Teamkollege Sergio Perez liegt als erster Verfolger 34 Punkte zurück. Der zu Saisonbeginn dominierende Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat schon 43 Zähler Rückstand und im Gegensatz zu Verstappen im eigenen Team nicht den Nummer-1-Status. Mit Silverstone-Sieger Carlos Sainz ist sein Teamkollege ein Rivale und kein hilfsbereiter Kumpel. (chz)