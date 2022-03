Oliveira ließ alle im Regen stehen

Miguel Oliveira macht neben seiner Motorrad-Rennkarriere auch eine Ausbildung zum Zahnarzt. Gestern zog der portugiesische KTM-Pilot der Konkurrenz beim vom Regen beeinträchtigten Rennen der MotoGP-Klasse in Indonesien gehörig den Zahn. Nachdem der Große Preis wegen eines heftigen Gewitters eine Stunde verzögert begann, feierte der 27-Jährige vom siebenten Startplatz weg seinen vierten Erfolg in der Königsklasse und ließ dabei Weltmeister Fabio Quartararo auf Yamaha und dessen Landsmann Johann Zarco auf Ducati hinter sich.

"Ich hätte eigentlich einen Scheibenwischer gebraucht, so schlecht war die Sicht", sagte Oliveira über die widrigen Bedingungen. Doch er behielt im von 27 auf 20 Runden verkürzten Rennen den Überblick. Den Grundstein zum Sieg legte er gleich in der Startrunde, als er sich zum Ende hin an die Spitze setzte.

Diese verlor er dann kurzzeitig an Jack Miller (Ducati), doch Oliveira war ab dem vierten Umlauf wieder vorne und gab die Führung bis zum Ziel nicht mehr her. Er beendete damit auch eine lange Durststrecke: Der 27-Jährige hatte seit Juni 2021 kein Top-Ten-Ergebnis mehr auf der Werks-KTM RC16 erreicht. "Emotional war es eine Achterbahnfahrt, die vergangenen Monate war es nicht einfach. Ich habe meiner Tochter versprochen, eine Trophäe mitzubringen. Also, das ist für sie", sagte Oliveira gestern. Und wohl auch für das Team, das nun in der WM eine weiter glänzende Ausgangsposition behält. Sein diesmal achtplatzierter Teamkollege Brad Binder ist in der WM-Wertung Zweiter, Oliveira Vierter.

Bitteres Aus für Marquez

Während Quartararo über seinen zweiten Platz wie über einen Sieg jubelte, war der sechsfache MotoGP-Champion Marc Marquez der große Verlierer. Er verpasste das Rennen, weil er beim Einfahren einmal mehr zu Sturz kam und eine Gehirnerschütterung erlitt.

In der Moto2 schrieb Somkiat Chantra auf Kalex Motorsport-Geschichte: Er gewann als erster Thailänder einen Grand-Prix.

Am 3. April geht es in Termas de Rio Hondo (Arg) weiter. (fei)