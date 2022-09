Sechs Rennen stehen in der laufenden Formel-1-Saison noch an, die Titelentscheidung kann aber schon Sonntag in Singapur (14 Uhr/live ORF 1, Sky) zugunsten von Max Verstappen (Red Bull) fallen. Auch für Mick Schumacher geht es um einiges. Noch immer hat der ehemalige Formel-2-Meister und Sohn von Rekordweltmeister Michael keinen Vertrag beim US-Team Haas für 2023.

Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn hat bereits die Wichtigkeit von Schumacher für die gesamte Rennserie und ihre Zukunft in Deutschland betont. "So faszinierend und wichtig die Technik in der Formel 1 auch ist. Die Kids hängen sich Poster der Helden hinterm Steuer in ihr Zimmer", sagte Brawn. Der Engländer hatte bei Benetton und Ferrari mit Micks Vater Michael zusammengearbeitet und war maßgeblich an dessen sieben WM-Titeln beteiligt. Er ist aktuell einer von vielen Fürsprechern. Doch die positiven Kommentare über das tadellose Verhalten, den Ehrgeiz und die Arbeitsmoral verhalfen Schumacher bisher nicht zu einem neuen Arbeitspapier.

Die Optionen schwinden. Am Dienstag verkündete Alfa Romeo, dass der Chinese Guanyu Zhou wie erwartet auch im kommenden Jahr für das Schweizer Team fahren wird. Auch wenn Schumachers Wechsel dorthin eher unwahrscheinlich ist, bleiben für 2023 nur noch insgesamt drei freie Sitze: jeweils einer bei Haas, Williams und Alpine.

Mit nur zwölf Punkten ist er derzeit 15. der WM-Wertung. In Singapur feiert er nun seine Premiere. "Ich freue mich sehr darauf, die Strecke zu erleben."