Neuland in Sicht: Mercedes hofft in Miami auf die Trendwende

Beim Formel-1-Grand-Prix in Imola rettete George Russell mit Platz vier zwar gerade noch die Ehre des erfolgsverwöhnten Mercedes-Teams, dass Superstar Lewis Hamilton schon nach zwei Dritteln des Rennens von Weltmeister Max Verstappen überrundet wurde, war trotzdem blamabel. Bei der Premiere der Formel 1 am kommenden Wochenende in Miami hat der Rennstall von Teamchef Toto Wolff Neuland in Sicht. Vor der Late-Night-Show in Florida (Qualifying am Samstag um 22, Rennstart am Sonntag um 21.30 Uhr MESZ) hat man bei Mercedes den Silberpfeil zugespitzt. Die Hoffnung auf die Wende macht sich breit. "Wir haben mehrere Wege gefunden, um das Auto zu verbessern", sagt Wolff.

Da Erfahrungswerte für den neuen Kurs in Miami fehlen, haben beide Mercedes-Piloten zuletzt am Simulator gearbeitet. In den USA werden einige Updates zum Einsatz kommen. Wolff: "Wir werden einige Experimente durchführen." Vor allem das "Bouncing" – ein "hüpfendes" Auto auf den langen Geraden – hat Mercedes in dieser Saison nicht in den Griff bekommen.

Trotz frustrierender Ergebnisse und der schwindenden Chance, im Titelkampf in dieser Saison eine nennenswerte Rolle zu spielen, ist von Resignation keine Spur. Das behauptet zumindest der Teamchef. Wolff: "Der schwierige Start in diese Saison hat in jedem Teammitglied ein Feuer entfacht, um die Situation zu korrigieren."

USA als Zukunftsmarkt

Nicht zuletzt aufgrund des Eigentümerwechsels zum US-amerikanischen Liberty-Media-Konzern hat die Formel 1 in den USA ordentlich Fahrt aufgenommen. Neben Austin (Texas) ist jetzt mit Miami ein zweites Rennen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten im Kalender, 2023 kommt mit Las Vegas ein drittes dazu. Am Wochenende wird in Florida mit 100.000 Zuschauern gerechnet, obwohl die billigsten Karten 570 Euro kosten. Als "Ticket-Seller" hat sich die Netflix-Serie "Drive to Survive" bewährt, die zuletzt die Formel 1 nicht wirklich realistisch dokumentiert, sondern vor allem dramatisiert hat. Der Zweck – die TV-Quoten der Rennen in die Höhe zu treiben – heiligt die Mittel. Die neue Strecke in Miami wurde aufgrund befürchteter Anrainer-Proteste aus der City hinaus zum Hard Rock Stadium der Miami Dolphins verlegt. Man hat sogar einen künstlichen Hafen angelegt. Die Atmosphäre kommt aus der Retorte, der Hauptsponsor ist eine Kryptowährungs-Plattform. Willkommen in den USA ... (chz)