Neues Team, großes Ziel: Thomas Preining wittert eine Titelchance

In seiner ersten Saison in der DTM präsentierte sich Porsche-Werksfahrer Tommy Preining mit zwei Siegen und als Fünfter in der Gesamtwertung als Senkrechtstarter. In der am Wochenende in Oschersleben beginnenden Meisterschaft gehört der 24-jährige Linzer im gelb-grünen Porsche GT 3 des Manthey-EMA-Teams zum Favoritenkreis. Der Saisonstart erfolgt nach neuen Weichenstellungen in der DTM sehr spät, die Motivation ist bei Preining dafür umso größer.