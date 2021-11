Neuer Motor, neue Zuversicht Hamilton ist wieder dran

Nur 14 Punkte trennen die beiden Widersacher noch vor dem finalen Dreierpack in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi.

"Das war sicher eine der besten Vorstellungen, die ich von ihm je gesehen habe", schwärmte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach Hamiltons sechstem Saisonsieg. Der 36-Jährige hatte wegen eines regelwidrigen Motorentauschs eine Fünf-Plätze-Strafversetzung erhalten. Wegen eines irregulären Heckflügels wurde er in der Startplatzjagd disqualifiziert und musste im Sprint ganz hinten ran. Von Position zehn aus schnappte sich Hamilton vor Verstappen aber diesen so wichtigen Grand-Prix-Erfolg. "Es war wohl das beste Wochenende, das ich in meiner gesamten Karriere erlebt habe", sagte der siebenmalige Weltmeister. Mit dem neuen leistungsstarken Motor und seiner fahrerischen Exzellenz ist in den letzten drei Saisonrennen nun doch noch der Rekordtitel drin.

In der Wüste fällt die Entscheidung, Katar macht am Sonntag den Anfang. Mit dem neuen Motor ist Mercedes plötzlich wieder im Vorteil. "Ich bin verblüfft von dem Speed auf der Geraden, der ist von einem anderen Planeten", staunte Verstappens Teamkollege Sergio Perez. "Mercedes ist ein Meisterwerk gelungen, so eine Rakete in dieser entscheidenden Phase herbeizuzaubern", meinte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko.