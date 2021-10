Nasser Empfang in Misano

Bei rutschigen Bedingungen kamen mehrere Piloten zu Sturz, darunter auch Francesco Bagnaia. Der italienische Ducati-Pilot, der als einziger Fabio Quartararos ersten MotoGP-WM-Titel noch verhindern kann, blieb bei einem Ausrutscher unverletzt. Er muss morgen (14 Uhr) mindestens vor dem Franzosen ins Ziel kommen, um eine theoretische WM-Chance zu wahren. Am wohlsten fühlte sich auf dem feuchten Geläuf gestern Bagnaias Ducati-Kollege Jack Miller, der in 1:41,305 Minuten die schnellste Runde fuhr. Quartararo (1:43,097) wies als 16. Rückstand auf. Die schnellste KTM trug Iker Lecuona an die vierte Stelle. Für das heutige Qualifying (14.10 Uhr, beides live auf ServusTV) werden ähnliche Bedingungen erwartet, während es am morgigen Renntag trocken sein soll.

Im Moto3-Training fuhr der Attnang-Puchheimer Max Kofler die 24.-schnellste Zeit.