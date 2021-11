Nächster "Schumi" drängt in die DTM

David, Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, testet diese Woche beim DTM Young Driver Test von AMG-Mercedes in Le Castellet (Fra) für das Haupt-Racing-Team.

Der 20-Jährige gewann heuer in Spielberg einen Lauf zur Formel 3 und wurde in Spa zweimal Zweiter. Ob er nun weiter in der finanziell aufwändigeren Formel-Serie bleiben wird oder auf die günstigere, aber medial in Deutschland attraktive DTM umsattelt, soll sich schon in den kommenden Wochen weisen.