Nächster Rückschlag für Weltmeister Max Verstappen

Max Verstappen muss bereits vor den ersten Runden auf dem legendären Formel-1-Kurs in Interlagos in Brasilien den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Red Bull des dreifachen Weltmeisters braucht einen neuen Motor, das Limit hat das Team bei Verstappen aber schon überschritten.

Er wird daher in der Startaufstellung zum Rennen am Sonntag (18 Uhr MEZ/live ServusTV und Sky) fünf Plätze nach hinten versetzt. Sao Paulo. "Wir kommen um einen Motorwechsel in Brasilien nicht herum, mit entsprechender Strafversetzung", schrieb Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko in seiner Kolumne für das hauseigene Portal speedweek.com.

Das heißt für den Niederländer Verstappen auch, dass er vermutlich wieder im Rennen auf- und überholen muss, um den WM-Vorsprung auf Lando Norris im McLaren - derzeit 47 Punkte - nicht weiter schmelzen zu lassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Formel 1

Max Verstappen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.