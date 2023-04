Nächster Dämpfer für Ex-Weltmeister Marc Marquez

Diese Entscheidung fiel nach am Dienstag erfolgten medizinischen Untersuchungen.

Der Spanier hatte sich beim Saisonauftakt in Portimao eine Hand gebrochen. Sein Comeback soll der achtfache Weltmeister nun in zwei Wochen beim Frankreich-Grand-Prix in Le Mans geben. In Jerez wird Marquez von Iker Lecuona ersetzt.

„Gestern haben wir einen weiteren CT-Scan gemacht und dieser hat bestätigt, dass - obwohl die Fortschritte wünschenswert sind - der Knochen noch nicht ausgeheilt ist. In Jerez zu starten ist riskant“, schreibt Marquez in einem Statement.

