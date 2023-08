Nach harter Strafe ist Preining die DTM-Führung los

Unzufrieden reiste er vom EuroSpeedway ab. Tommy Preining ist nach dem Doppel am Lausitzring seine Führung im Deutschen Tourenwagen-Masters vorerst los. Sie ging an Sonntagssieger Mirko Bortolotti (Lamborghini) über. Der Linzer Porsche-Pilot verlor nach strittiger Entscheidung bereits am Samstag viel Boden.

Preining kassierte da für eine Kollision kurz nach dem Rennstart drei sogenannte Penalty Laps, die ihn zwischenzeitlich bis ans Ende des Feldes zurückwarfen. Er gab aber nicht auf, kämpfte sich bis auf den 15. Platz zurück und eroberte zumindest einen Meisterschaftspunkt.

"Die Strafe war definitiv zu hart", meinte danach etwa auch TV-Experte Markus Winkelhock. Preining war mit Franck Perera (Lamborghini) und Luca Engstler (Audi) in der Anfangsphase kollidiert und war laut Ansicht der Rennleitung der Verursacher." In Wahrheit war das ein normaler Startunfall", verteidigte sich der Grello-Pilot. Der Sieg ging dann an den Briten Jack Aitken (Ferrari) vor dem Italiener Bortolotti, der früher mit österreichischer Rennlizenz unterwegs war.

Am Sonntag hatte Bortolotti dann in einem weiteren engen Rennen die Nase vorn, während Preining auf Platz vier kam. Beide trennen nun sieben Punkte in der Gesamtwertung. Fortgesetzt wird die DTM von 8. bis 10. September auf dem Sachsenring.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl