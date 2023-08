SILVERSTONE. Der Countdown läuft: Nach langer Sommerpause mit fünf rennfreien Wochenenden werden in der Motorrad-WM am Sonntag (ab 12.15 Uhr, live auf ServusTV) mit dem Grand Prix in Silverstone wieder die Maschinen gestartet, ehe in zwei Wochen der große Auftritt der MotoGP auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg erfolgt. Hinter den Kulissen tat sich zuletzt einiges.