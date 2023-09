Motorsport zum Anfassen beim Bergrennen Esthofen

Es ist eines der letzten zwei Rennen seiner Art, die in Österreich überhaupt noch stattfinden: Am 24. September beweist das Bergrennen Esthofen in St. Agatha wieder, warum es Jahr für Jahr rund 10.000 Besucher anzieht.

"Die Leute schätzen bei uns, dass sie noch Motorsport zum Anfassen erleben, wie er früher war", sagt Organisationsleiter Markus Altenstrasser vom MSC Rottenegg. Konkret heißt das: Das Fahrerlager steht den Besuchern am Rennsonntag selbst und schon bei den Trainings am Samstag offen. Sie können die Autos und Motorräder aus nächster Nähe bewundern und sogar mit dem einen oder anderen der 220 gemeldeten Fahrer ins Gespräch kommen.

Zugeschaut werden kann entlang der gesamten 3,5 Kilometer langen Rennstrecke. Besucherhotspot wird aber wieder der Hang vor der berüchtigten Waldeinfahrt sein. Dort rauschen die Rennfahrzeuge mit mehr als 220 km/h vorbei, das Publikum kann die Geschwindigkeit live an einer Messstation ablesen.

Oldtimer zuerst

Gestartet wird wieder nach dem Performance Factor der Federation Internationale de l’Automobile (FIA). Die Fahrzeuge werden anhand von 30 Kennzahlen in mehrere Klassen eingeteilt – eine ist heuer für leistungsschwache Autos neu dazugekommen. Zuerst sind die Oldtimer an der Reihe, danach folgen die modernen Fahrzeuge.

Mit dabei ist wieder der Italiener Christian Merli, der sich bereits zum Europameister 2023 gekürt hat und den Streckenrekord aus dem Jahr 2021 hält. Der Niederösterreicher Karl Schagerl, Sieger der Performance-Klasse 1 in der EM und Motorsportler des Jahres, ist ebenfalls mit von der Partie.

Auf der Starterliste stehen heuer elf Frauen – so viele wie noch nie und eine beachtliche Zahl für den Motorsport, sagt Markus Altenstrasser: "Man merkt, dass da eine neue Generation nach vorne drängt, die Spaß an der Sache hat und richtig gut fahren kann." Sascha Plöderl, Eigentümer des Hauptsponsors "Noblend" aus Peuerbach, lobte bei der Pressekonferenz zum Bergrennen spontan 500 Euro Preisgeld für die schnellste Frau aus.

Das Bergrennen Esthofen ist auch für seine exzellente Organisation bekannt – möglich machen das zahlreiche Vereinsmitglieder, die im Hintergrund monatelang alles vorbereiten. "Wir sind sehr froh, dass wir so ein diszipliniertes Team haben. Es ist eine Freude, dass die Mitglieder mit solchem Einsatz immer wieder mithelfen", sagt Altenstrasser.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer