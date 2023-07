Motorsport: Nachwuchsrennfahrer stirbt bei Unfall in Spa-Francorchamps

Der Bolide von Van't Hoff wurde laut Berichten auf nasser Strecke von einem anderen Rennwagen getroffen, nachdem er sich gedreht hatte. 2019 war auf dem Kurs in den Ardennen der damalige Formel-2-Pilot Anthoine Hubert tödlich verunglückt. Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich fast an der gleichen Stelle des anspruchsvollen Kurses.

"Dilano starb auf der Jagd nach der Verwirklichung seines Traums, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Gemeinsam mit der gesamten Motorsport-Community sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Lieben", twittere Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Der Internationale Automobilverband und das Formel-1-Team von Ferrari kondolierte rasch.

Auch im Formel-1-Fahrerlager in Spielberg verbreitete sich die traurige Nachricht schnell. Vor dem Sprint in der Nachwuchsserie Formel 2 gab es in der Steiermark eine Trauerminute der Teams und Fahrer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper