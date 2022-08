Am Renntag war alles angerichtet: 92.000 schaulustige Zuschauer auf den vollen Tribünen, ein Red-Bull-Ring mit perfekt inszeniertem Rundherum, und sogar die dunklen Wolken hielten dicht. Das Gastspiel der Motorrad-WM in der Steiermark hatte nur einen Schönheitsfehler: Hausherr KTM konnte sich in keinem der drei Rennen siegreich in Szene setzen. Beim gestrigen MotoGP-Krimi kam der Rennstall aus dem Innviertel über eine Nebenrolle nicht hinaus.