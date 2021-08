Motorrad: Valentino Rossi erklärt Karriere-Ende nach dieser Saison

Der 42-jährige Italiener, der in seiner 26. WM-Saison steht, ist neunfacher Motorrad-Weltmeister und hat klassenübergreifend bisher 423 Grand-Prix-Rennen bestritten und 115 davon gewonnen. Zuletzt lief es aber nicht mehr beim "Altmeister" mit der berühmten Startnummer 46, Rossi liegt aktuell nur auf WM-Rang 19.Spielberg.

Der aktuelle Yamaha-Pilot trägt den Spitznamen "The Doctor" und ist einer der bekanntesten Sportler weltweit. "Mit Ende der Saison ist Schluss. Es ist ein sehr trauriger Moment", fackelte Rossi bei der Pressekonferenz vor dem Grand Prix der Steiermark auf dem Red Bull Ring, mit dem eine fünfwöchige Rennpause zu Ende geht, nicht lange herum.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach der Italiener 2022 mit einem eigenen Ducati-Team und gemeinsam mit seinem Halbbruder Luca Marini in der WM starten könnte. Dazu kommt es jetzt aber nicht. 1996 hat Rossi sein erstes Rennen bestritten, mit Valencia am 14. November ist nun in der WM Schluss. Rossi will künftig verstärkt Autorennen fahren.