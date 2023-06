Motorrad-Bergrennen in Julbach: Italienischer Sieg mit Rekord

Er verwies damit Jean Luc David, den französischen Seriengewinner der vergangenen Jahre sowie bisherigen Bestzeithalter, auf Platz zwei. Andreas Gangl, der bereits in Landshaag gewonnen hatte, fuhr in Julbach in beiden Läufen auf Rang drei – und verpasste damit nur um vier Punkte den Sieg in der Berg-EM-Gesamtwertung, der ebenfalls an Bottalico ging.

