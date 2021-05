Motorrad-Ass Maximilian Kofler: „Ein Jahr in der WM verändert einen“

Motorradpilot Maximilian Kofler hält nach den ersten vier Saisonstationen bei drei WM-Punkten. Für den 20-Jährigen ist das ein gelungener Start in sein zweites komplettes Moto3-Jahr. „Alles, was ich in der ganzen letzten Saison nicht erreicht habe, gleich bei den ersten zwei Veranstaltungen zu erreichen, war mega“, sagte der Attnang-Puchheimer zu „TV1“, die Österreichs größtes Motorradtalent beim Motocross-Training in Schwanenstadt besuchten (siehe Video unten).

Kofler sieht sich weiter als noch vor einem Jahr. „Ich fühle mich gut, bei weitem besser als letztes Jahr. Wenn es weiter so läuft, können auf jeden Fall Punkte herausschauen.“

Sowohl vom Fahrtechnischen als auch von der Persönlichkeit her sei er gereift. „Ich bin ein ganz anderer Fahrer geworden, so ein Jahr in der WM verändert einen, macht einen stärker“, sagte der Pilot des CIP-Green-Power-Teams.

Mehr dazu sehen Sie im Video: